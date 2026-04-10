中国籍の男性が皇居内に許可なく入っていたことがわかりました。【映像】大手門・皇居の様子関係者によりますと、きょう午前8時ごろ、皇居の大手門から中国籍の男性が皇居内に許可なく入構したということです。通常、皇居に入る際は皇宮警察の門番が確認をしますが、職員らが多く通る通勤時間帯だったため、身分確認がされずに皇居内に入ってしまったとみられています。皇宮警察がすぐに身柄を確保し、事情を聴いたという