少子化ながら、首都圏で中学受験をする子どもは5人に1人と言われている。もちろん何かに挑戦することは素晴らしいことだ。しかし「子どもがやりたいかどうか」「子どものやりたいことはなにか」を見失うと、受験だけがありきとなってしまう。逆に言えば、子ども本人が明確に「これをやりたい」という意思があるかどうかということも、人生を豊かにすることにつながるのではないか。朝ドラ「おむすび」では仲里依紗さん演じる歩とギ