今回は、金をせびる叔父を黙らせた女性のエピソードを紹介します。「私、全然お金なくて…」「離婚後に起業しましたが、経営は順調で毎年黒字です。そんなある日、叔父が会社に突然来て、『お前、稼いでるんだろ？』『1000万ぐらい余裕で持ってるだろ？』と言って金をせびってきたんです。叔父の要求を断りましたが、また会社に来られたら困ると思った私は、叔父への対策を考えました。そして数週間後、親戚が集まる法事に、あえて