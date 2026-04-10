コウテイペンギン（左）とナンキョクオットセイの2種が「絶滅危惧種」に指定された/Getty Images via CNN Newsource（CNN）南極に生息するコウテイペンギンとナンキョクオットセイが、気候変動の影響で絶滅寸前の状態に追い込まれている。国際自然保護連合（IUCN）が8日に発表した絶滅の恐れがある動植物の「レッドリスト」最新版では、海水の温暖化や海氷の融解、餌の減少といった要因を指摘した。コウテイペンギンはIUCNレッドリ