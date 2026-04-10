前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が9日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演。女性観について語る一幕があった。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」と題し、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。ロケに参加した石丸氏は東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）と初日に水着姿で海デート。デート後、石丸氏は自室でロケに参加中の俳優石黒英雄（37）とお