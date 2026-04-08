おうちでカフェにいるような、満足感のあるおやつを楽しみたい人は、【コストコ】の「スイーツ」をチェックしてみて。みんなでシェアしたい時にもぴったりの、テーブルが華やぎそうなスイーツが見つかるはず。今回は、コストコで見つかる、一度は食べたくなるようなスイーツをピックアップ。自分へのご褒美にしてもいいし、友人を呼んだ時に出せば盛り上がること間違いなしかも。 いちごとカスター