一部の投資家に公開された情報から、OpenAIが2026年に約25億ドル(約4000億円)の広告収益を得られると見込んでいることが分かりました。ChatGPTに広告を導入して収益性の確保に舵を切ったOpenAIが、広告をビジネスの中核と見なしていることを示すものだと伝えられています。OpenAI projects $100 billion in ad revenue by 2030https://www.axios.com/2026/04/09/openai-100-billion-in-ad-revenue関係者によると、2026年に約25億ド