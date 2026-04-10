4月8日、消費税減税や給付付き税額控除を協議する超党派の「社会保障国民会議」の実務者会議が、国会で開かれた。これまでもたびたび議論の的になってきた、消費税率の変更に伴う“レジのシステム改修”について、示された見解が物議を醸している――。【写真】“あえて盛らない”高市首相と、“盛りすぎ”と話題になった片山さつき大臣の選挙ポスター「1年程度」システム改修の目安が波紋会議の終了後、システム事業者の見解