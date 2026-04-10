租税特別措置と補助金の見直しに関する関係閣僚会議で発言する片山財務相（左から2人目）＝10日午前、首相官邸政府は10日、租税特別措置と補助金の見直しに関する関係閣僚会議を首相官邸で開いた。国民からの意見募集で寄せられた効果検証の実施や、透明性と公平性の確保を求める声を報告した。これを受け、2027年度の予算要求や税制改正要望に向けて政策の自己点検を各省庁に要請した。租税特別措置は、政策目標のために特定