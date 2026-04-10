6日に行われた社民党の新党首の発表会見で、再選した福島みずほ党首（70）以外の立候補者の発言の機会が許されなかった問題が尾を引いている。会見では落選した大椿ゆうこ前参院議員（52）が記者からコメントを求められたが、同党事務局から何度も制止されたことに異を唱えて途中退席。“党の対応に問題があったのでは”と物議を醸した。同会見に参加していた東京新聞記者の望月衣塑子氏のYoutubeチャンネル『望月いそことオッカ君