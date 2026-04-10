アサヒビールは１０日、昨年９月に発生したシステム障害の影響で出荷を停止していた商品について、一部を除き７日に全商品の出荷が再開したと発表した。物流体制は今年２月にほぼ正常化していた。３月のビール類の売上高が前年同月比２３％減だったことも明らかにした。発表によると、ブランド別の販売数量は主力ビール「スーパードライ」が２２％減の５８８万ケース（大瓶２０本換算）、発泡酒「スタイルフリー」が３０％減の