4月6日から日清の公式サイトや公式YouTubeなどで公開されている、カップヌードル『14種のスパイス麻辣湯』のウェブCM『僕がカプヌであなたが麻辣 篇』が賛否になっている。【写真】“舌舐め”シーンに「食べる気なくした」の声も……攻めすぎの日清CM日清が明かした起用意図昨年7月、配信シングル『池袋サンシャイン』のミュージックビデオでピアノの上に立って歌唱する演出が波紋を呼んだり、布面積がどんどん減っていく衣装