今回は、妻が離婚を切り出した切実な理由についてのエピソードを紹介します。自己中な夫にうんざり…「夫は家にあるものをなんでも食べてしまう、食い尽くし系です。小2の息子のおやつまで食べてしまう始末で、息子は夫を怖がっています。夫に何度『私や息子のぶんまで食べるのはやめてよ』と言っても、全然話を聞いてくれません。それどころか、『俺が稼いでるんだから、好きにさせろ』とモラハラ発言をしてくる始末です。自己中