大阪府和泉市の集合住宅で76歳の母親と41歳の娘が殺害された事件で、2人の首などに少なくとも十数カ所の傷があったことがわかった。警察は何者かが強い殺意を持って襲った疑いがあるとみて捜査している。8日、和泉市鶴山台の集合住宅で血を流して死亡しているのが見つかったのは、村上和子さん（76）と長女で社会福祉士の裕加さん（41）。司法解剖の結果、2人の死因は失血死で、死亡したのは8日午前4時ごろとみられている。捜査関