歌姫テイラー・スウィフト（３６）とＮＦＬのスーパースター、トラヴィス・ケルシー（３６）の結婚式が、７月に行われることが確実となった。米紙ニューヨークポストなどが１０日、報じた。報道によると式は７月３日にニューヨークで行われる予定だという。これまでは、ジューンブライドに憧れているテイラーは６月に結婚式を挙げたいと熱望。自分のラッキーナンバーである１３にちなんで、６月１３日に決定したとの報道が先行