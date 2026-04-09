元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）が9日に自身のYouTubeチャンネルを更新。1月に結婚したユーチューバー・てんちむ（32）のことを「好きじゃなかった」と明かす場面があった。投資家・テスタ氏との対談企画で、結婚の話題になった。三崎氏はてんちむとは「友達」だったといい、昨年末に海外旅行に行ったという。「本当に何の関係もなくて、チューもしてない。イビサの街でカウントダウンを迎えるんですけど、その数