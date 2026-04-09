イスラエルによる攻撃のあった現場に展開するレバノン兵＝8日、ベイルート/Yara Nardi/Reuters（CNN）イランの支援を受けるイラクの民兵組織がイスラエルに対する行動を再開すると警告した。イスラエルが約束を破り、レバノンで民間人を標的にしていることを理由としている。この警告は、米国とイランが7日に2週間の停戦に合意した後、イスラエルが翌日8日にレバノンを攻撃したことを受けて行われた。レバノン当局によると、イスラ