ロイヤルズ戦に「2番・一塁」で出場【MLB】Wソックス 2ー0 ロイヤルズ（日本時間10日・カンザスシティ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が9日（日本時間10日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場。2打数無安打2四球1得点で連敗ストップに貢献した。出塁はしたが安打は放てず打率がついに1割台に突入。直近5試合でわずか1安打の村上を、日本のファンは心配そうに見守った。初回、守備での“ミス”に不安が広が