佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツ（ドイツ）は現地４月９日、カンファレンスリーグ（UCL）の準々決勝第１レグでストラスブール（フランス）とホームで対戦し、２−０で勝利した。この試合に佐野と川粼は先発。佐野は開始11分に先制点をマークする。自陣センターサークル布陣でボール奪取に成功し、川粼とのワンツーで左サイドを駆け上がる。そしてカットインからボックス手前で右足を振り、鮮やかなミ