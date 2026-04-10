カーテンの裾からのぞく、短い脚とぽってりしたしっぽ。そして窓の外をじーっと見つめる猫ちゃんの後ろ姿が話題を呼んでいます。記事執筆時点で15.7万回表示を突破し、「カギシッポのプリプリ感たまらない」「めちゃめちゃ可愛いわぁ」といった声が続々と寄せられました。猫ちゃんの視線の先にはいったい何が…？ 【動画：カーテンの裾からのぞく短い脚……じーっと窓の外を眺める猫の可愛さに「なんと