クリエイターユニット 一生友子（いっしょうともこ）が、デビュー曲「うちらがいい」をリリースした。 （関連：IVE、BABYMONSTERらTikTok投稿急増中の「スーパースター」“職業・アイドル” 三宅健、セルフプロデュースの手腕） 一生友子は、YouTube登録者数60万人、TikTokフォロワー90万人を擁し、Z世代／α世代から支持を集めるクリエイターユニット。日常の何気