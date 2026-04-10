【HG 1/144 ディザード】 予約開始：4月10日12時 9月 発送予定 価格：3,850円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「HG 1/144 ディザード」を9月に発売する。4月10日12時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は3,850円。 本製品は、アニメ「重戦機エルガイム」より、ガウ・ハ・レッシィ等が駆るエルガイムを元に設計された量産型ヘビ