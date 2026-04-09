2023年以来の開幕から二刀流でプレー【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャース・大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地のブルージェイズ戦に「1番・投手」で投打同時出場した。今季2度目の先発登板は6回4安打1失点（自責0）の好投。チームが逆転負けを喫して2勝目はならなかったが、開幕から12試合とはいえ、投打で圧倒的な成績を残している。大谷は昨年8月27日（同28日）レッズ戦の4回から無失