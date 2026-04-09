中国国防部の張暁剛報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京4月9日】中国国防部の張暁剛（ちょう・ぎょうごう）報道官は9日、日本の防衛相が「敵基地攻撃能力」を備えた長射程ミサイルを配備したと発表したとの報道に関し、「軍備拡張の野心をあらわにするものだ」と批判し、国際社会に警戒を呼びかけた。張氏は次のように述べた。日本は「再軍事化」に突き進み、制御不能な危険な状況へと加速度的に向かっている。これは平