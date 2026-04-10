欧州カンファレンスリーグは９日、各地で準々決勝第１戦が行われ、マインツドイツ）の日本代表ＭＦ佐野海舟はホームのストラスブール（フランス）戦で前半１１分に先制点を挙げ、フル出場した。同僚のＭＦ川崎颯太は後半２４分までプレー。チームは２―０で勝った。クリスタルパレス（イングランド）の同ＭＦ鎌田大地はホームのフィオレンティナ（イタリア）戦で２―０の後半４５分に３点目をアシストし、同追加タイムまで出