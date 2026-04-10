韓国政府がホルムズ海峡の通行料賦課の可能性に関連し、実際に課されたとしても韓国国内のガソリン価格上昇への影響は限定的だと展望した。韓国産業通商部は9日、ブリーフィングを通じて通行料が現実化する場合、国内の原油価格が約0．5％上昇する効果があるとの分析結果を伝えた。現在、国際原油価格が1バレル＝90〜100ドル水準である状況で、通行料として1バレル＝1ドルが追加されれば約1％の上昇要因が発生し、国内価格は税金の