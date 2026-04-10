（CNN）イランがホルムズ海峡を通過するタンカーから通航料を徴収することを検討しているとの報道を受け、トランプ米大統領はイラン指導部に対して厳しい警告を発した。トランプ氏はSNSトゥルース・ソーシャルに、「イランがホルムズ海峡を通過するタンカーに料金を課しているとの報道がある。そんなことはすべきではないし、もし課しているなら、今‌すぐやめるべ‌きだ！」と書き込んだ。トランプ氏は7日夜の停戦合意