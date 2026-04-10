8日に配信がスタートした『ポケモン』の新作ゲーム『Pokemon Champions』（Nintendo Switch版）が、ゲーム内に発生している不具合を発表し、一部修正したことを発表した。登場するポケモン「エルレイド」は、性別「オス」しか存在しないが、なぜか同ゲームでは「メス」も登場しており、ネット上で話題になっていたが、公式は「一部のポケモンの性別表記に誤りがある」と説明した。【画像】ネット騒然！性別に誤りがあったポケモ