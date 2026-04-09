今季はやけに内角を攻められている。ドジャースの大谷翔平（31）のことだ。【もっと読む】佐々木朗希は球種を盗まれていた？ SNSで話題沸騰“胸アツ場面”の真相MLBのデータサイト「ベースボール・サバント」によれば、全196球のうち、真ん中から内側へのボールが昨年の37.3％から46.9％と大幅に上昇（内高約16％、内中16％、内低17％）しているのだ（日本時間8日時点）。さらに、過去2年間（24〜25年）は外側低めのボールゾ