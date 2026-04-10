◇ア・リーグホワイトソックス2─0ロイヤルズ（2026年4月9日カンザスシティ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が9日（日本時間10日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場。2打数無安打も2四球を選んで得点を演出し、チームの連敗ストップに貢献した。初回の第1球は相手先発・ルーゴから四球を選んで出塁。4回の第2打席も初球、ルーゴのカーブを球審がストライク判定も村上はすかさず自動投球判定（A