北海道・倶知安町にあるホテルの工事現場で発生した作業事故で、意識不明の重体だった男性が死亡しました。4月10日午前11時すぎ、「男性が重量物の下敷きになっている」と工事関係者から消防に通報がありました。警察や消防によりますと、この事故で30代とみられる男性が救助されましたが、意識のない状態で病院に搬送され、その後死亡が確認されました。男性は工事現場の土砂などが崩れて、その下敷きになったということです。警