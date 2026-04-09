【スーパーマリオブラザーズ40周年×プロ野球12球団】 開催日程：4月29日～順次 ファミリーコンピュータ用アクション「スーパーマリオブラザーズ」の発売40周年を記念して、4月から8月にかけて、プロ野球12球団で特別な試合が実施されることが決定した。 イベント内容としては、マリオによる始球式が行なわれるほか、1～3塁に「