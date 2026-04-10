若者たちが合格を蹴った背景には、何があるのだろうか――。【写真】「知事が全部持って帰った」独り占めか!? 大量のカニと斎藤知事兵庫県の採用試験合格者のうち、6割近くが入庁を辞退していたことが判明した。近隣の府県に比べて突出した数字が、物議を醸している。斎藤元彦知事のコメントに「まるで他人事」県によると「大卒程度の総合事務職」として合格した209人中、4月1日に入庁したのは86人。辞退したのは123人で、辞