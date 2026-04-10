政府は、無駄な税制優遇や補助金を削減するため、各省庁に対し2027年度の予算編成や税制改正に向け、政策効果を点検するよう要請しました。政府は無駄な税制優遇や補助金を洗い出すため、2026年1月から2月にかけてSNSを通じ国民から意見を募集したところ3万7174件集まりました。寄せられた意見では、住宅ローン控除について「高所得者に恩恵が偏っている」として所得制限の厳格化を求めるなどの意見があったということです。片山財