北関東一帯を席巻したレディース「魔罹啞（マリア）」の初代総長として名を轟かせた廣瀬伸恵さん（47歳）。17歳で覚醒剤の売人となり、22歳で初逮捕。5年の服役を経て出所するも、すぐに売人へ逆戻りし、妊娠中に指名手配されながら逃亡生活を送るという壮絶な半生を歩んだ。現在は建設会社「大伸ワークサポート」の社長として、刑務所や少年院の出所者の社会復帰をサポートしている。【衝撃画像】「子供の体を触って…」