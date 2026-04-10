政府は10日、ゲノム編集されたヒトの受精卵を人や動物の子宮に戻すことを、罰則付きで禁止する法案を閣議決定しました。遺伝子を書き換える「ゲノム編集技術」は、遺伝性の病気を予防できる可能性がある一方で、遺伝子を人為的に変え、容姿や能力など望み通りにできる「デザイナーベビー」を生み出すとして、懸念もされています。現在、ゲノム編集された受精卵を人の子宮に戻す行為は、国の指針で一部禁止されているものの、違反し