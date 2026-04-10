カップルYouTuber「つーさんとゆっぴ」が6日、YouTubeチャンネルで動画を更新。自身の動画に寄せられたアンチコメントの投稿者が、知り合いだったことを告白した。 【写真】アンチコメントを寄せられたyuka 「つーさんとゆっぴ」は、彼女のyuka、彼氏の翼が登場するカップルチャンネル。4月10日午後3時現在のチャンネル登録者数は35.5万人。yukaはパニック障害を抱えていることを公表している。 yukaは今月6