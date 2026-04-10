嵐の櫻井翔（44）が9日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（午後9時50分）に出演。引っ越しの失敗を明かした。番組ではかが屋の賀屋壮也の引っ越しを手伝う企画を行った。藤本美貴は「櫻井さんは引っ越しで失敗したなってことありますか」と聞いた。櫻井は「引っ越しの失敗でいうと、収納が多い家から収納が少ない家に引っ越すと、ものあふれちゃってて大変だなってなるんですけど、嵐が活動休止するにあたって、どのタイミングか