京都府南丹市園部町で小学6年生の安達結希くん（11）が行方不明になってから、4月9日で17日が経つ。結希くんが通っていた南丹市立園部小学校では4月8日、始業式が行われ校長が「無事に発見されて戻ってくることを信じている」などと呼びかけたという。【写真を見る】4月9日、ヘッドライトをつけた捜査員が駆け込んだ「細い一本道の深部」。行き止まりの奥に、パトカーがバックで入っていった地域で不安が広がるなか、京都府警