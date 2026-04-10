女優の川栄李奈（31）と夫で俳優の廣瀬智紀（39）が10日、それぞれのインスタグラムを更新。離婚したことを発表した。2人はそれぞれのインスタグラムやファンクラブサイトを通じてファンや関係者に報告した。川栄は「私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と投稿。廣瀬も「いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。この度、私たちは夫婦としてそれぞ