4月8日の早朝、東京・広尾にあるブランド品の買取店に窃盗グループが侵入した。「午前3時すぎ、『店内の警報機が鳴った』として、警備会社から110番通報があったようです。犯人たちはシャッターや入り口の鍵を壊して侵入。ショーウィンドーが割られ、高価なブランド品を持ち去りました」（社会部記者）当日の昼、割れたガラスまみれとなった店内を掃除する店長は、こう言って嘆く。「警備サービスには加入していたのですが、やられ