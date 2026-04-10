北朝鮮が6日から8日まで3日間にわたり短距離弾道ミサイル（SRBM）「火星11カ」（KN−23）に電磁パルス（EMP）弾・クラスター爆弾など各種弾頭部を搭載した試験を実施したと明らかにした。イランとウクライナの戦場で効用性が検証された武器の開発能力を誇示する一方、韓米の先端戦力を無力化するための「非対称戦力」の確保に没頭する姿だ。朝鮮中央通信は9日、国防科学院とミサイル総局が「重要武器体系の試験」を進行したと報じ