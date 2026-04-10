【イスタンブール共同】イランのハラジ元外相が9日、死亡した。イランメディアが伝えた。自宅が米国とイスラエルの攻撃を受けて重傷を負い、妻が死亡したと報じられていた。ハラジ氏は1997〜2005年、改革派のハタミ大統領の下で外相を務めた。最高指導者モジタバ・ハメネイ師の外交顧問だった。