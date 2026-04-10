うどんを味わう新入生香川大学幸町キャンパス高松市幸町 香川大学で10日、新入生の歓迎祭が開かれ、香川名物のうどんが振る舞われました。 （歓迎祭の様子）「新入生応援うどん始めます！」 香川大学の新入生歓迎祭で500食のうどんが新入生に振る舞われました。 香川大学によりますと、2026年度は6つの学部に合わせて約1300人が入学し、約7割が県外出身だということです。県外出身の新入生を中心に香川の