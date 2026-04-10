美容外科「高須クリニック」の高須克弥院長が2026年4月9日、同院をめぐる偽の「体験談」の拡散に法的措置を示唆した。「高須クリニックはそのようなボッタクリは絶対しません」発端となったのは、あるXユーザーによる「高須クリニックだって医師が2万って言った治療がカウンセラーが出す見積もりで10万円になるんですから、どこも似たような物ですよ」との投稿だった。美容外科では、患者一人当たりの単価を向上させる営業手法「ア