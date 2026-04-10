◇ア・リーグアスレチックス1─0ヤンキース（2026年4月9日ニューヨーク）アスレチックスのジェフリー・スプリングス投手（33）が9日（日本時間10日）、敵地でのヤンキース戦に先発し、7回1安打無失点の快投でチームを連勝に導き、カード勝ち越しを決めた。スプリングスは宝刀チェンジアップを中心にヤンキース打線を翻弄。3回に失策と四球で2死一、二塁のピンチを背負ったが、相手主砲・ジャッジを直球3球で追い込むと、