年齢とともに「なんとなく顔がぼんやりして見える」「メイクをしても垢抜けない」と感じることはありませんか？ その原因のひとつが、眉の色かもしれません。眉は顔の印象を大きく左右するパーツ。特に40代以降は、肌の明るさや髪色の変化に合わせて眉の色を見直すことで、若々しい印象に見えることがあります。49歳の美容ライターの遠藤幸子が、実際にいくつかの眉カラーを試しながら、40代が若く見える眉の色を検証しまし