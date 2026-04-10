俳優東出昌大（38）が関西初冠番組となるABCテレビのドキュメンタリー「東出昌大の野営デトックス」（月曜深夜0時）に出演する。5月4日から4週にわたって登場。同局が9日、発表した。同番組は、5年前から都会の喧騒（けんそう）を離れ、山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人を自身の野営地に招き入れ、共に1泊2日の野営生活を行う。大自然の中で、ゲストのメンタルデトックスを目指す「野営ヒューマンドキュメント」だ