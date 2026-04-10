日本時間4月1日、大谷翔平が“1番・投手兼DH”で出場。今季初となる“リアル二刀流”で勝利を挙げた。【写真】「1000万円クラス」大谷翔平に贈られた豪華絢爛な高級リングダイヤモンド318個、サファイア95個の指輪「3月のWBCでは打者のみで出場しましたが、その間も投手としての調整を続けていました。この試合では6回を1安打無失点に抑える好投で、初登板で初勝利。4月4日には初ホームランを放ちました。開幕からの二刀流は3年