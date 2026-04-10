９日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」では「未公開シーン大放出ＳＰ」として放送され、オズワルド伊藤俊介蛙亭イワクラの破局後初共演となった回の未公開シーンが流された。１２年同期芸人が集合した「色々あった同期芸人」の回。ＭＣの蛍原「去年の９月でいいんですか？」と破局について尋ねると、イワクラは「『じゃあ別れますか』と伊藤さんから言われまして」と反応。続けて「私からフラれた理由で思い当たるの