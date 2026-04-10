９日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」では「未公開シーン大放出ＳＰ」として放送され、オズワルド・伊藤俊介と蛙亭・イワクラの破局後初共演となった回の未公開シーンが流された。１２年同期芸人が集合した「色々あった同期芸人」の回。ＭＣの蛍原「去年の９月でいいんですか？」と破局について尋ねると、イワクラは「『じゃあ別れますか』と伊藤さんから言われまして」と反応。続けて「私からフラれた理由で思い当たるの